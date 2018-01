Beroving

Beverwijk - Op maandagavond werden vijf mannen uit Servië het slachtoffer van een beroving die plaatsvond bij een benzinestation aan de Parallelweg in Beverwijk. De politie is op zoek naar getuigen of personen die informatie hebben over deze zaak. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.