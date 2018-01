De politie kwam de kwekerij op het spoor naar aanleiding van een tip van Liander die onregelmatigheden in het stroomverbruik had geconstateerd. Bij controle bleek er in de woning sprake te zijn van diefstal van stroom. Onderzoek wees uit dat een slaapkamer was omgebouwd tot hennepkwekerij. Hier stond een kweektent van ongeveer negen vierkante meter met in totaal negentig planten.

De politie nam de planten en de apparatuur in beslag. De stroomvoorziening werd door Liander afgesloten.

Ter plaatse werd een 53-jarige bewoner aangehouden.

2018018988