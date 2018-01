Verdachte vernieling aangehouden

Omstreeks 23.15 uur kreeg de politiemelding dat een afvalcontainer in brand zou zijn gestolen op de Korte Poellaan in Haarlem. Ter plaatse vertelde een getuige geluiden te hebben gehoord alsof er iets tegen een deur werd gegooid. Toen de getuige ging kijken bleek een bakfiets tegen de gevel van een huis te zijn gegooid. Even verderop stond de verdachte. Hij was bezig een vuilcontainer in brand te steken. De getuige wist de brand te blussen en ging achter de verdachte aan, die hij in de Schneevoogdstraat te pakken kreeg. In de directe omgeving bleken ook nog zadels van fietsen in brand te zijn gestolen.

De verdachte werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2018019121