Zes aanhoudingen na melding van steekincident

Agenten troffen ter plaatse in totaal vijf mannen aan waarvan er drie gewond bleken. Een van hen lag in een portiek aan de Loevensteinlaan. Omdat niet duidelijk was wat de aanleiding was van het steekincident werden alle personen aangehouden. De drie gewonde mannen werden overgebracht naar ziekenhuizen voor behandeling. Twee niet gewonde personen bleken onder invloed te zijn van alcohol (300 en 700 ugl). De zesde verdachte werd in zijn woning aangehouden.



De recherche doet verder onderzoek naar de aanleiding van het steekincident. Het steekincident gebeurde tijdens een vechtpartij. De recherche doet verder onderzoek en verzoekt getuigen die informatie hebben zich te melden bij de districtsrecherche Den Haag-Zuid via 0900 – 8844.