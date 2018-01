Zwaargewonde man aangetroffen in woning Katwijk

Katwijk - De politie ontving maandag 29 januari omstreeks 11:15 uur een melding dat er een gewonde man in een woning aan de Schimmelpennickstraat lag. Agenten troffen daar een zwaar gewonde 27-jarige man aan. Omdat er nog onduidelijkheid bestaat over hoe de man aan zijn verwondingen kwam, stelde de politie een uitgebreid onderzoek in. Dit onderzoek is nog in volle gang.