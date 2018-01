Politie zoekt mishandelaar trambestuurster

De trambestuurster sprak hem rond 22.30 uur aan op het feit dat hij met een vriend een penetrante henneplucht door de tram verspreidde. De man spuugde haar eerst in haar gezicht en sloeg haar daarna meerdere keren vol in haar gezicht, bij de halte Anna Bijnslaan. Het tweetal gaat ervandoor in de richting van de kruising van de Moerweg met de Melis Stokelaan. De gewaarschuwde politie hield kort daarna een persoon aan, maar die bleek niets met de zaak te maken te hebben. Het signalement van de beide licht getinte mannen is tussen de 16 en 20 jaar, 1.70 tot 1.75 meter lang en kort zwart haar. De man die sloeg, had een camouflagejas en een blauwe trainingsbroek aan. De politie is ook nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Zij kunnen zich melden via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.