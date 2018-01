Politie zoekt getuigen schietincident

Nadat agenten in de portiek de gewonde man lieten vervoeren naar het ziekenhuis, stelden zij ter plaatse een uitgebreid onderzoek in. Uit onderzoek blijkt dat de aanleiding voor het schietincident vermoedelijk in een ruzie over geluidsoverlast eerder die avond lag. Uiteindelijk leidde het onderzoek naar de verdachte die zich later op de avond aan het politiebureau meldde. Hij zit vast en wordt gehoord. Rechercheurs zijn nog op zoek naar getuigen.



Iets gezien of gehoord?

De recherche is op zoek naar getuigen van het schietincident. Heeft u iets gezien of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de districtsrecherche Delft-Westland via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.