Politie onderzoekt overval op Rotterdams café

Rond kwart over elf kwamen twee onbekende mannen de zaak binnen. Ze hadden allebei een mes bij zich en bedreigden daarmee de vier personeelsleden. Met onder meer geld uit de kassa gingen ze er daarna vandoor. Het personeel geschrokken, maar niet gewond achterlatend. De gewaarschuwde politie startte direct een onderzoek. Dat heeft nog niet geleid tot een aanhouding.

Heeft u iets gezien of gehoord van de overval of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000. Een van de overvallers droeg een bikakmuts, de ander droeg een donkere jas met capuchon. Het gaat om mannen tussen de 20 en 25 jaar oud.