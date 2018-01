Vier vuurwerkverdachten aangehouden

Hellevoetsluis - Het posten van filmpjes op YouTube waarbij geëxperimenteerd werd met zwaar vuurwerk leidde vanmorgen tot de aanhouding van vier verdachten uit Hellevoetsluis. Twee van de verdachten, allebei 19-jaar, zijn in 2016 veroordeeld voor het bezit en verhandelen van (illegaal)vuurwerk. Het tweetal zit midden in hun proeftijd en heeft nu een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden in het vooruitzicht. Dit was blijkbaar niet voldoende. Op 1 januari jl. controleerden agenten de jongens bij het Kooisteebos in Hellevoetsluis. Zij staken op dat moment vuurwerk af en hadden een camera met daarop 80 filmpjes bij zich. Op de filmpjes was te zien hoe zij zwaar illegaal vuurwerk afsteken. Enkele van deze filmpjes zijn gepost op YouTube.