Daling aangiften Zeeland-West-Brabant zet verder door in 2017

In 2017 werden in Zeeland-West-Brabant 532 hennepkwekerijen geruimd. In 2016 waren dat er 673. Totaal werden 82.166 planten en 87.989 stekken geruimd. Dat is een rechtstreeks gevolg van de focus van de overheid. Het aanpakken van stekken is effectief, omdat dit het opzetten van nieuwe kwekerijen bemoeilijkt. Ook is een toename te zien van labs en opslaglocaties voor synthetische drugs. Met name door een veranderende aanpak werden 13 drugslabs en 23 opslaglocaties opgerold (2016: 7 en 14). Het aantal dumpingen bleef gelijk. De politie besteedt veel aandacht aan de aanpak van hennekwekerijen en synthetische drugs, omdat met deze vorm van criminaliteit veel geld wordt verdiend, dat terecht komt in de reguliere economie. Bovendien ontstaan vaak onacceptabele situaties, zoals brandgevaar. In het afgelopen jaar zijn diverse branden terug te voeren op hennepkwekerijen. Bij een drugslab in Kaatsheuvel vielen twee doden. In deze wereld is sprake van fors en veelal ernstig onderling geweld.

Politiechef Hanneke Ekelmans: “De samenleving en overheid moeten samen optrekken tegen deze vorm van misdaad. Bij de aanpak doen we steeds vaker en krachtiger een appel op inwoners om de politie te bellen als er sprake is of lijkt van criminele activiteiten. Wij willen graag samen met de samenleving ons actief en krachtig verzetten tegen ondermijnende criminaliteit. Iedereen heeft last van deze criminaliteit. Als inwoners aarzelen om te bellen, omdat ze bang zijn dat hun naam wellicht bij de criminelen bekend wordt, dan vraagt de politie nadrukkelijk om Meld Misdaad Anoniem (0800 7000) te bellen. Uiteraard geldt de oproep aan burgers om goed op te letten, sneller te bellen en informatie te delen ook voor bedrijven en organisaties.”