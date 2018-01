Patroonhouder in beslag genomen

De bestuurder, een 28-jarige Vlissinger reed in de auto terwijl deze niet APK-gekeurd was, hij zelf geen rijbewijs had en, naar later bleek, hij gaf ook nog een valse naam op. Toen de agenten hem voor dit alles bekeuringen hadden aangezegd controleerden ze of de man een identiteitsbewijs bij zich had. Uit een tasje dat de man bij zich droeg kwam toen een patroonhouder voor een vuurwapen tevoorschijn. In de Wet Wapens en Munitie staat dat men geen (onderdelen van) wapens (bij zich) mag hebben, dus is de man aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

Hij is in verzekering gesteld. De auto waarin hij reed is onderzocht door de politie. Hierin werd verder niets relevants meer aangetroffen. De man wordt vandaag verder gehoord over de zaak.