Politie onderzoekt overlijden Poolse vrachtwagenchauffeur

Moerdijk - Politie Zeeland-West-Brabant heeft, onder leiding van het Openbaar Ministerie, een onderzoeksteam bijeen geroepen om de dood van een Poolse vrachtwagenchauffeur in Moerdijk te onderzoeken. Deze 47-jarige man is vermoedelijk tussen zaterdag 27 januari 2018 21.00 uur en zondag 28 januari 2018 14.00 uur komen te overlijden. In eerste instantie gingen hulpverleners ervan uit dat de man onwel was geworden, maar uit onderzoek blijkt dat er mogelijk een mishandeling aan het overlijden vooraf is gegaan.