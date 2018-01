Vrouw overlijdt na eenzijdig verkeersongeval taxi

De taxichauffeur, een 62-jarige man uit Etten-Leur, was met twee passagiers onderweg richting Rucphen, toen hij vermoedelijk onwel werd en tegen een boom reed. De man kwam door de aanrijding klem te zitten in de taxi en moest door de hulpdiensten uit zijn benarde positie worden bevrijd. Hij is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Eén van zijn twee passagiers, een 87-jarige vrouw uit Zundert, raakte eveneens gewond en moest gereanimeerd worden. Daarvoor kwam onder andere personeel van de traumaheli ter plaatse. Helaas mocht de hulp niet baten en overleed het slachtoffer ter plaatse. De tweede passagier, een 35-jarige vrouw uit Amsterdam, raakte niet gewond.

De weg is vanwege politieonderzoek naar de precieze toedracht voorlopig afgesloten.