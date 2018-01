Drietal opgepakt in onderzoek naar auto-inbraken

Over en weer werd informatie uitgewisseld over de verdachten en over de gepleegde feiten. Hoewel de groepering voornamelijk in België te werk ging, werden vermoedelijk ook in Nederland strafbare feiten gepleegd. Het ging onder meer om twee auto-inbraken in Valkenswaard en Maasbracht en om inbraken in twee cafés in ’s-Hertogenbosch. Met dank aan de samenwerking werden ook feiten voorkomen. Zo gaven de Belgen informatie aan de Bossche politie door over twee op handen zijnde inbraken in ’s-Hertogenbosch. De politie wist die inbraken te voorkomen door zichtbaar aanwezig te zijn.