Twee aanhoudingen voor Ramkraak Apeldoorn

Mede door tips, getuigenverklaringen en het onderzoek van de politie, hebben we deze twee verdachten kunnen aanhouden.

Op maandagochtend 18 september rond 03.20 uur werd een ramkraak gepleegd bij Maaskant Juweliers aan het Mercatorplein in Apeldoorn. Dit was al de tweede ramkraak in een maand tijd. Waar het op 22 augustus nog bleef bij een poging, slaagden de daders er nu wel in om binnen te komen.

2017433333 SP