Westfriese aanpak georganiseerde criminaliteit

Er is beslag gelegd op een koopwoning, een exclusief horloge, twee auto’s een boot en een jetski. Totaal is er voor ruim 400.000 euro in beslag genomen. Ook is de financiële administratie van het stel in beslag genomen. Aanleiding is een anonieme melding met betrekking tot handel in drugs en witwassen. De politie doet verder onderzoek.

Deze actiedag is het gezamenlijk resultaat van een RIEC-samenwerking tussen de Politie, Gemeente Enkhuizen, Belastingdienst en het OM en onderdeel van een witwasonderzoek. Afpakken van ongebruikelijk bezit en het opwerpen van barrières om illegaal verdiend geld wit te wassen is van groot belang in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Misdaad mag niet lonen. Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) is daarbij vaak een belangrijk beginpunt.

Het RIEC is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsinstanties dat zich richt op de aanpak van georganiseerde criminaliteit. In dit verband kunnen aan de hand van signalen bij verschillende overheidsinstanties informatie worden verzameld om een compleet beeld te krijgen van bijvoorbeeld inkomsten en uitgaves en relaties van binnen een crimineel netwerk. Op deze wijze kan de overheid de krachten bundelen om tot een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit te komen.