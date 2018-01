Politie zoekt getuigen ramkraak westwijkplein

Rond 03.30 uur wordt de pui van een supermarkt met een auto geramd. De inzittenden van de auto doen een poging om de pinautomaat in de winkel te openen.

Uit onderzoek is gebleken dat de auto onlangs was gestolen uit Hoofddorp. De auto is hierna vermoedelijk in brand gestoken.

Door de rookontwikkeling is er veel schade ontstaan.