32-jarige Rotterdammer overleden na handgemeen

De politie is een grootschalig onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden. Was u op het Schouwburgplein en heeft u het handgemeen gezien? Of heeft u misschien informatie over wat er voorafgaand aan de onenigheid is gebeurd? Heeft u informatie over Jip na de onenigheid? Of heeft u hem tussen zaterdag 03:30 en zondag 12:30 uur nog gesproken of gezien? Weet u andere details of heeft u camerabeelden die van belang kunnen zijn voor dit onderzoek? Neemt u dan alstublieft contact op met het onderzoeksteam. Ook wil de politie graag spreken met de taxichauffeur bij wie Jip de bewuste vrijdagnacht rond 03:30 uur is ingestapt. Het team is te bereiken via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 .