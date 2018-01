Alerte bewoner belt politie en voorkomt inbraak

De bewoner zag op 30 januari rond middernacht op de Mariannestraat in Dordrecht een man met ongezonde belangstelling voor woningen en auto’s. In plaats van zijn schouders op te halen, deed de getuige precies dát wat de politie hoopt dat mensen in dit soort situaties doen: hij belde 112.



Inbrekersgereedschap

Met het signalement dat de getuige had gegeven, konden agenten de man in kwestie al snel vinden. Ze besloten hem onopvallend te volgen. Nadat de agenten hadden gezien dat de man door allerlei brandgangen struinde, tuinhekjes probeerden te openen en over schuttingen keek, wisten ze genoeg en spraken hem aan.

De verdachte had de agenten duidelijk niet gezien, want toen deze tevoorschijn kwamen, schrok de man zich een hoedje en sprong een meter in de lucht. Hij werd aangehouden en het inbrekersgereedschap dat hij bij zich had, is in beslaggenomen. De 25-jarige veelpleger zit vast en wordt verhoord.