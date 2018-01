Overvallen en straatroof in 'Bureau Rijnmond'

Op maandag 1 januari 2018 overvielen twee onbekende mannen slijterij Proost aan de Harkulo in Rotterdam. Een dader had een vuurwapen in zijn hand; de ander kwam naar de eigenaar toelopen. De eigenaar moest de kassalade openen, waarna de tweede dader geld uit de kassa pakte. Samen namen de daders ook nog vier flessen drank mee. Beide mannen renden vervolgens de winkel uit, in de richting van de Zuiderparkweg te Rotterdam.

Overvalpogingen

Op 28 december bedreigde een onbekende jongeman een buschauffeur bij de halte Matenasche Scheidkade in Papendrecht met een mes. De dader op camerabeelden. De buschauffeur werkte niet mee maar stond op, waarna de jongeman direct eieren voor zijn geld koos. Hij nam de benen, zonder buit, en rende richting de supermarkt MCD in de nieuwbouwwijk van Papendrecht.

Een onbekende man probeerde 10 januari kort na 18.00 uur een tabakswinkel te overvallen. Hij kwam de zaak aan de Grote Visserijstraat binnen met een vuurwapen en eiste geld. Hij rende zonder buit de Schiedamseweg over de Schippersstraat in. Over zijn gezicht zat een panty. Met name die panty zou opgevallen moeten zijn.

Straatroof

Op 21 december 2017 tussen vond een straatroof plaats op de Vijfzinnenstraat in Gorinchem. Toen werd een (jonge) medewerker van een supermarkt uit Gorinchem overvallen. Het buitgemaakte geld was de opbrengst van genoemde winkel die deze jongen ging afstorten bij de bank.

Op camerabeelden is er een verdachte te zien, die wegrende over de Vijfzinnenstraat (k.u.d.r.v. de Intersport) en hierna linksaf de Haarstraat in rende . Op het moment dat de verdachte voorbij rende, voerde hij hoogstwaarschijnlijk een telefoongesprek. Op het moment dat de dader al bellend aan het rennen was, kwamen man en een vrouw van middelbare in beeld gelopen. Ze stopten en keken de verdachte na. De politie hoopt hen te vinden om hen als getuige te spreken

Uitzending

De uitzending is donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk uur tot de volgende dag 17.00 uur). Help misdrijven op te lossen.

Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse Social Media.