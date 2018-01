Auto in beslag genomen na rijden zonder rijbewijs

Agenten zagen de man dinsdag 30 januari rond 13.45 uur in de Cellostraat achter het stuur van een auto zitten. Het was bij de dienders bekend dat de man zijn rijbewijs eerder al was ingevorderd. Bovendien was de man in januari al twee maal betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De agenten hielden de man aan en de auto waar hij in reed is in beslag genomen. De man is na verhoor op het politiebureau weer in vrijheid gesteld.