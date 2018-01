Doorrijder meldt zich

Middelburg - Op 23 januari jl. vroegen we aandacht voor een aanrijding met doorrijding op de Bodenplaats in Middelburg. De eigenaar van een personenauto had haar auto daar geparkeerd en trof hem later aan met flinke schade. Inmiddels is bekend geworden dat de veroorzaker van de schade zich bij de eigenaar van de auto gemeld heeft.