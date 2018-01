Eenzijdig ongeval in Zuidzande

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Agenten die de ambulancemedewerkers bijstonden in de hulpverlening roken dat de man alcohol had gedronken. Van hem is in het ziekenhuis een bloedproef afgenomen. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De bloedmonsters die zijn afgenomen worden opgestuurd naar het NFI. Als de uitslag bekend is dan neemt de Officier van Justitie een beslissing of de man zijn rijbewijs terugkrijgt en wat de eventuele verdere consequenties voor hem zijn.

De auto van de man uit de gemeente Sluis was dusdanig beschadigd dat deze niet meer kon rijden. Hij is door een takelbedrijf weggesleept.