Inbreker probeert te vluchten door in kanaal te springen

Toen agenten rond 5.00 uur op de melding af gingen zagen ze de man wegrennen richting het kanaal. Ze zetten de achtervolging in toen plots de verdachte in het kanaal sprong. De man probeerde zwemmend aan de dienders te ontkomen. Uiteindelijk koos hij eieren voor zijn geld en wierpen agenten hem een touw toe zodat hij uit het water kon komen. Aan de kant is hij aangehouden op verdenking van inbraak. De man is eerst met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht om daar nagekeken te worden. Daarna is hij ingesloten in een cel. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.