Tweede dader woningoverval Breskens nog niet gevonden

De politie doet nogmaals een dringend beroep op mensen die op woensdagavond 20 december 2017, in de uren na de overval, iets bijzonderheden hebben opgemerkt in de omgeving van de Slikkenburgseweg in Breskens. De overval vond kort na zeven uur ’s avonds plaats.

Hebt u informatie die ons kan helpen bij dit onderzoek? Deel deze dan met ons via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 0800-7000 of het meldingsformulier van M.