Flinke vangst tijdens grote drugsactie

Alle vijftien invallocaties zijn uitgebreid doorzocht. In een loods aan de Flammert in Nieuw Bergen vonden we 360 vaten met chemicaliën waaronder zout- en mierenzuur. Ook in Velddriel op de Tweede Geerden stuitten we in een loods op een partij chemicaliën. Hier ging het om ruim 70 vaten met eveneens zout- en mierenzuur. In dit pand troffen we ook de restanten van een hennepkwekerij aan en twintig pallets met attributen voor de productie van hennep. Dan nog een opvallende vondst in een loods in Nieuwegein waar drie geldmachines en vier vacuümmachines in beslag zijn genomen. Verder werd in een woning aan de Fleskensstraat in Geldrop nog een vuurwapen gevonden. In de Venlose woning waren een paar honderd gram hasj en een kleine hoeveelheid cocaïne aanwezig en in de woning in Venray werden resten van amfetamine en een vat methanol gevonden.