Gewapende overval op drogisterij

Tegen 18.00 uur kwam een met bivakmuts en sjaal vermomde man de zaak binnen, dreigde een van de kassamedewerksters met een vuurwapen en eiste geld. Met een geldbedrag nam de overvaller de benen en verdween in de wijk. De politie heeft nog gezocht naar de overvaller. Ook wordt er een buurtonderzoek ingesteld. Heeft u iets gezien, bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000, of vul onderstaand tipformulier in.