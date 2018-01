Diverse invallen in drugsonderzoek

De invallen vonden rond 6.00 uur plaats in onder meer woningen en loodsen in Geldrop, Helmond, Someren, Venlo, Venray, Nieuw Bergen en Velddriel. De vijf verdachten werden meteen bij de start van de actie aangehouden. Het gaat om vier mannen uit Geldrop van 57, 52, 41, en 28 jaar en een 27-jarige man uit Venlo. De aanhoudingen van de 52-jarige hoofdverachte en de aanhouding van de 27-jarige verdachte in Venlo werden door een arrestatieteam gedaan. Het AT werd ingezet vanwege informatie dat de verdachten mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn.Het vijftal zit vast voor verder onderzoek en zit op volledige beperkingen.