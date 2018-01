ILT en politie doorzoeken transportbedrijf in onderzoek naar manipulatie tachografen

Het komt voor dat transportbedrijven tachografen manipuleren. Dat gebeurt meestal om een concurrentievoordeel te halen. Door manipulatie kan worden verhuld dat een chauffeur veel meer uren rijdt dan is toegestaan en dat hij de maximale snelheid overschrijdt. Niet alleen is dit een ernstige vorm van concurrentievervalsing. Het brengt bovendien de veiligheid, gezondheid en welzijn van chauffeurs in gevaar én de veiligheid van andere weggebruikers. Dat is ernstig, daarom treedt de overheid hiertegen op.