Politie en Defensie samen paraat bij terrorisme en grof geweld

“De samenwerking tussen politie en Defensie in het Stelsel van Specialistische Eenheden werkt. Samen met de regionale eenheden van de politie staan zij paraat bij terrorisme en grof geweld”, aldus Jannine van de Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid waaronder de DSI valt.

Remmert Heuff, hoofd DSI, vult aan: “We kunnen op alle geweldsvarianten razendsnel en adequaat reageren. Wij zetten ons daarbij maximaal in voor de veiligheid in Nederland. Ook internationaal gezien staat de DSI op dat vlak in hoog aanzien en is de samenwerking erg goed. Om dit alles ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uitbreiding van het aantal medewerkers hard nodig. We hopen de ministers hiervan te hebben overtuigd.”

Minister Bijleveld beaamt dat de DSI op hoog niveau werkt. “Dat heb ik nu zelf mogen zien. De dienst is noodzakelijk voor de veiligheid in Nederland. Dat heeft deze speciale eenheid al bewezen. De unieke samenwerking tussen politie en Defensie maakt niet alleen het hoge niveau, maar ook de enorme veelzijdigheid mogelijk. De DSI is daardoor ingericht om echt alle gevaarlijke situaties aan te kunnen.”

Minister Grapperhaus: Ik heb met wat ik vandaag gezien en gehoord heb veel respect voor onze mensen van de DSI en het belangrijke werk dat ze doen voor de veiligheid in Nederland. Het is ook een mooie samenwerking tussen politie en defensie en een belangrijk middel in de strijd tegen terrorisme.