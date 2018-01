Aantal loonsancties politie stabiliseert

Het afgelopen jaar is er een flinke inhaalslag gemaakt. Leonard Kok, vanuit de korpsleiding verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering: ‘In 2014 werd de aard en omvang van het langdurige verzuim voor het eerst landelijk in beeld gebracht. Het bleek dat er veel moest verbeteren. Er zijn toen heel veel maatregelen genomen en die hebben resultaat opgeleverd. Was in 2014 nog maar 45 procent van alle verzuimdossiers op orde, nu ligt dat boven de 80 procent. In 2014 bleek ook dat sommige collega’s langdurig ziek thuis zaten zonder contact met hun leidinggevende. Inmiddels wordt dat contact in ongeveer driekwart van de gevallen tijdig gelegd. Een belangrijke stap vooruit, maar dit moet natuurlijk naar 100 procent.’