Huis ernstig beschadigd door zwaar vuurwerk

Onbekenden hebben die nacht omstreeks 03.10 uur vermoedelijk zwaar vuurwerk bij de woning naar binnen gegooid. Door de ontploffing ontstond ernstige schade aan het pand. De bewoners lagen op het moment dat het gebeurde in huis te slapen en werden door de enorme knal opgeschrikt. De politie stelt een onderzoek in en roept eventuele getuigen op te reageren. De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900-8844 of via het tipformulier hier op de website.

(2018005679) ^PK