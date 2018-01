Drie autoinbrekers aangehouden in Abcoude

In de parkeergarage zijn de laatste tijd vaker auto’s opengebroken. Agenten hielden de garage daarom extra in de gaten en hadden ’s nachts vlakbij de Spoorlaan gepost. De verdachten zijn drie Amsterdammers van 22, 17 en 16 jaar oud. Ze liepen tegen de lamp toen ze de garage uitkwamen. Dat gebeurde rond 3 uur in de nacht van woensdag 3 januari op donderdag 4 januari. Bij het zien van de agenten sloegen de mannen op de vlucht en gooiden ze spullen weg. Even verderop konden ze alsnog worden ingerekend.

De politie onderzoekt nog of het drietal aan meer inbraken kan worden gelinkt.