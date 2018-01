Politie arresteert auto-inbrekers

Rond 23.35 uur meldde een getuige dat twee personen een auto openbraken op de Lombokstraat. Eén van hen zat al in de auto. Bij het zien van de politie gingen beiden verdachten er direct vandoor, maar konden na een korte achtervolging worden aangehouden. Bij onderzoek van de auto bleek dat de ruit was ingeslagen en was geprobeerd om auto-onderdelen te verwijderen. De verdachten, inwoners van Utrecht en beiden 20 jaar oud, zijn ingesloten voor verder onderzoek.