De bewoner werd wakker van een krakend geluid. Toen hij uit het raam keek zag hij een man in het zwart gekleed bij zijn voordeur. De bewoner bonkte hard op het raam en zag de dader wegrennen. Hij is niet in de woning geweest.

Bent u getuige geweest van deze inbraak dan verzoeken wij u contact op te nemen met de politie op 0900-8844.

2018001717