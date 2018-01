Inbrekersduo aangehouden

Rond 21.30 uur kreeg de politie de melding van de inbraak binnen en ging direct ter plaatse. Eenmaal aangekomen, waren de mannen nergens meer te bekennen. Even later kwam er echter een auto aanrijden die opviel vanwege zijn rijgedrag en besloten agenten de auto langs de kant te zetten. De bestuurder reageerde erg nerveus op de agenten en werd aangehouden toen de agenten inbrekersgereedschap in de auto zagen liggen. Ook voldeed de 20-jarige bestuurder aan het opgegeven signalement. Enkele ogenblikken later meldde een getuige dat hij een man had gezien die zich verdacht gedroeg op de IJweg; de man verschuilde zich tussen geparkeerde auto’s. De man werd uiteindelijk met behulp van de diensthond aangetroffen en ook hij voldeed aan het signalement. De verdachten werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2018002279