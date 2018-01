Stank nekt hennepteler.

Politie heeft aangebeld bij het adres en de bewoner deed open. Bij het opendoen van de deur kwam er zo een sterke hennepgeur naar buiten dat de agenten toch even binnen wilde kijken. Op de eerste verdieping troffen zij een henneptent met 290 hennepplanten aan. Drie personen die in de woning aanwezig waren zijn aangehouden. Het gaat om twee mannen van 34 en 45 jaar oud en een vrouw van 37 jaar oud. Alle drie de verdachten hebben geen vaste woon of verblijfplaats. Bij onderzoek bleek er ook sprake te zijn van diefstal van stroom. De woning zal voor langere tijd gesloten worden. De hennep en de apparatuur is in beslag genomen.

2018002264