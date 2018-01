Inbrekers op heterdaad aangehouden

Een buurtbewoner zag hoe twee mannen een woning aan de Vrolikstraat binnengingen en vertrouwde het niet. Direct werd de politie gebeld via 112. De meldkamer (operationeel centrum) dirigeerde meerdere eenheden naar de Vrolikstraat. Een van de inbrekers is direct aan de voorkant van de woning aangehouden. De tweede verdachte zette het op een lopen maar is na een korte achervolging te voet ingerekend.