Agenten sporen 40-jarige veroordeelde op

In 2016 veroordeelde de rechtbank de 40-jarige tot 120 dagen gevangenisstraf voor het in bezit hebben van een steekwapen. Toen agenten de veroordeelde aanhielden troffen ze bij onderzoek aan zijn kleding een grote hoeveelheid contant geld en harddrugs aan. Deze vondst neemt de recherche verder mee in onderzoek. De man zit nu zijn gevangenisstraf uit.



EVA-team

Het zogenoemde EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) richt zich op veroordeelden die nog een straf uit moeten zitten. Het team kijkt vooral naar de ‘grote vissen’, gesignaleerden die vermoedelijk hun geld verdienen in de criminaliteit.