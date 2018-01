Politie arresteert vier mannen na achtervolging op A16

Rond zes uur vanavond kreeg de politiemeldkamer twee meldingen. Hierbij zou een auto met een Belgisch kenteken betrokken zijn. Gealarmeerde agenten achtervolgen de auto via de A20 naar de A16. Tijdens deze rit zien agenten dat er spullen uit de auto worden gegooid. De goederen zijn aangetroffen en worden onderzocht. Ter hoogte van de afrit ’s Gravendeel wordt de auto en het viertal met gebruik van BTGV uit de auto gepraat en gearresteerd.

Het voertuig is in beslag genomen. Tijdens de fouillering en doorzoeking van de auto is geen vuurwapen aangetroffen. Het onderzoek gaat verder.