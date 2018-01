Gezochte Tilburger op gestolen scooter aangehouden

Een 35-jarige Tilburger heeft aangifte gedaan van de diefstal van een Puch. De scooter was 24 december jl. gestolen vanaf de Piusstraat. In de buddyseat werd inbrekersgereedschap aangetroffen. Bij zijn arrestatie gaf de verdachte hij de personalia van een jongere broer op. Op het bureau kwam echter uit dat hij een valse naam had opgegeven. De verdachte verklaarde dat hij de scooter van een vriend geleend had. Hij wist niet dat het om een gestolen brommer ging. Dat hij als de scooter op het stuurslot valt deze met een schroevendraaier moet openmaken vond hij aanvankelijk niet vreemd, na een nachtje overdenken in de cel wel.