Overval in Breda en terugblik op openstaande zaken in Bureau Brabant

Overval hamburgerrestaurant in Breda

Een hamburgerrestaurant aan de Sophiastraat in Breda is vrijdag 3 november 2017 omstreeks 23.05 uur door een nog onbekende jongeman overvallen. Hij kwam de zaak binnen gewapend met een mes en bedreigde daarmee de medewerkster. Hij ging er met wat wisselgeld uit de kassa vandoor. Hij rende weg in de richting van de Mauritsstraat. Daar stapte hij mogelijk achterop een klaar staande scooter. Bewakingscamera’s hebben de overval vastgelegd. Het zou gaan om een donkergetinte jongen die circa 17 jaar oud is.



Overval tabakszaak in Tilburg

Op zaterdag 1 april 2017 wordt omstreeks 11.00 uur een overval gepleegd op een winkel op het Pater van den Elsenplein in Tilburg. De eigenaar denkt dat hij een gewone klant binnenkrijgt maar niets blijkt minder waar. Het is een overvaller die met een mes dreigt. We laten opnieuw bewakingsbeelden en een deel van de reconstructie en het interview met het slachtoffer zien.

Gewelddadige mishandeling man in Breda

Op donderdag 10 augustus 2017 omstreeks 22.45 uur parkeert een 40-jarige man zijn auto op de Isenburgstraat. Twee mannen in een auto wachten hem op. Als hij uit wil stappen krijgt hij harde klappen met een honkbalknuppel van een man met bivakmuts. Terwijl hij wil ontsnappen slaat een andere man hem met een koevoet en een hamer. Door het lawaai komt een buurman naar buiten. Daardoor schrikken de daders en vluchten zij weg in hun auto, een BMW X1. Op de kruising Tramsingel en Prinsenkade krijgen de mannen een ongeluk en laten ze hun auto staan. Ze vluchtten te voet verder.