Vrouw rijdt in verduisterde auto

Agenten reden tijdens hun surveillance over de Bovensteweg in Oosterhout. Zij zagen dat er voor hen een personenauto reed van het merk Mercedes. Ze vroegen het kenteken na en hoorden dat het om een leaseauto ging die sinds 15 december 2017 in het opsporingsregister stond. Het leasebedrijf had aangifte gedaan van verduistering c..q diefstal kennelijk omdat niet meer aan de betalingsverplichtingen werd voldaan en de persoon die het contract was aangegaan en de auto niet meer getraceerd konden worden. Er werd een controle ingesteld. De 30-jarige vrouw die in de auto reed, werd aangehouden. De auto werd in beslag genomen. Het voertuig bleek niet (meer) verzekerd te zijn. De verdachte verklaarde dat zij er vanuit ging dat haar ex nog steeds de betalingen regelde.