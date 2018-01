Beelden van doorgereden voertuig

Op de beelden zie je een grijze Ford Transit Connect over het Industriepark West in Oss rijden kort na de aanrijding. Wie herkent dit voertuig, weet wie de eigenaar is en wie dit voertuig op nieuwjaarsnacht heeft bestuurd? Help mee deze bestuurder te traceren en deel informatie met ons via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Blijf je liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.