Chemicaliën gevonden in garagebox

Het illegaal opslaan en verplaatsen van chemicaliën is levensgevaarlijk. Niet alleen voor de mensen die er direct bij betrokken zijn, vaak criminelen, maar zeker ook voor de omgeving. Als er iets gaat lekken, of verschillende stoffen komen bij elkaar kan dat levensgevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld spelende kinderen in de omgeving. De criminelen geven daar niets om, het gaat hun om het geld. Maar u kunt zelf uw eigen woon- en leefomgeving veiliger maken door verdachte situaties te melden bij de politie. Mocht u iets verdachts zien in uw omgeving, het in of uit laden van vaten vloeistof, of bedrijvigheid bij een huis of opslagplaats op een tijdstip dat u dat niet zou verwachten dan wordt u dringend verzocht dit te melden via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M. We komen liever een keer voor niets kijken dan dat we iets missen. Schrijf eventuele kentekens en signalementen op of maak een foto en meld het!