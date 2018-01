Man licht gewond na schot in been

Omstreeks 1.30 uur meldde de 22-jarige man uit Venlo zich bij de huisartsenpost. Bij een woordenwisseling op de Nijmeegseweg had een andere man met een - waarschijnlijk - licht-kaliber vuurwapen of buks op zijn onderbeen geschoten. Daarop liep de verdachte weg. Het letsel van de man was minimaal, hij kon na behandeling dan ook weer naar huis. De politie deed ter plaatse sporenonderzoek, er is ook een huls gevonden. De recherche heeft de zaak in onderzoek genomen.