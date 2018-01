Verdachte gewond na achtervolging

De tweede man die in de auto had gezeten, werd bij de auto aangereden door een onopvallende politieauto die op dat moment ook ter plekke arriveerde. De man droeg donkere kleding en was door de agenten te laat gezien. Hij raakte daarbij licht gewond, was aanspreekbaar en werd voor onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd. Politieagenten wisten de andere verdachte in de buurt te arresteren. In de auto van de beide mannen werd een aanzienlijk geldbedrag en verdovende middelen aangetroffen. Meer informatie over de identiteit van de drie verdachten is momenteel niet bekend.