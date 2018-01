Bijna aanrijding leidt tot letsel ; Oproep getuigen

Rond 17.00 uur reed de bestuurder van een personenauto over de Gijsbrecht van Nijenrodestraat in de richting van de tegemoetkomende fietser. Bij een knik in de weg, nabij de Willibrordschool, week de bestuurder uit en reed bijna tegen de fietser aan. De man, een 80-jarige inwoner van Breukelen, raakte uit balans en viel op de grond. Ten gevolge van de val liep de man aangezichtsletsel op.