Opening politiepost in gemeentehuis Rijssen

De politiepost is vanaf 8 januari gevestigd in het gemeentehuis aan het Schild 1 in Rijssen. Mensen kunnen hier dagelijks tussen 10.00 – 13.00 uur binnen lopen voor vragen. Daarnaast biedt de plek in het gemeentehuis de gelegenheid voor het opnemen van aangifte. Het opnemen van aangifte gebeurt altijd na een afspraak via 0900-8844. Het is ook mogelijk om voor verschillende zaken digitaal aangifte te doen via www.politie.nl. De wijkagenten gebruiken de politiepost in het gemeentehuis ook als werkplek tijdens hun dienst.

24/7 bereikbaar

Naast de openingstijden van de politiepost is de politie 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Het alarmnummer 112 geldt voor spoedeisende zaken. Bijvoorbeeld bij levensbedreigende situaties, maar ook bij het zien van een misdrijf of een verdachte situatie. Voor alles wat “zonder zwaalicht” kan en voor informatie en advies en voor het maken van een afspraak kan gebeld worden met 0900-8844. In Twente is de politie daarnaast ook bereikbaar via social media @POL_RijssHolt en via Facebook Politie Rijssen-Holten.