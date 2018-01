Dood brandslachtoffer blijkt misdrijf

De politie is op 1 januari een onderzoek gestart na een brand in een appartementencomplex in Buren. Hierbij kwam de 21-jarige vrouw om het leven. Haar identiteit is na sectie op het lichaam woensdagmiddag vastgesteld. Daarbij werd ook duidelijk dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er is in de woning ook sprake van brandstichting.



De recherche doet onderzoek in de woning en omgeving van het slachtoffer. Dat forensisch onderzoek richt zich op het verzamelen van aanwijzingen en mogelijke sporen. Daarnaast wordt sinds nieuwjaarsdag gesproken met meerdere mensen zoals familie, vrienden en bekenden van het slachtoffer en buurtbewoners. Rechercheurs breiden deze gesprekken uit met een bredere getuigenoproep zoals via Facebook @POL_Buren.